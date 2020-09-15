Гірн назвав офіційну дату бою Вайт - Повєткін

Бій-реванш відбудеться 21 листопада

Джерело - Чемпіон.

Бій-реванш між британцем Ділліаном Вайтом та росіянином Олександром Повєткіним відбудеться 21 листопада 2020 року.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

Repeat or Revenge!? After all the drama the first time, they do it all over again on November 21 #PovetkinWhyte2 @skysportsboxing 🔥 pic.twitter.com/0mXVUXlUcB — Eddie Hearn (@EddieHearn) September 15, 2020

Нагадаємо, що Повєткін нокаутував Уайта в 5 раунді на вечорі боксу в Бійцівському саду. Росіянин завоював титули тимчасового і діамантового чемпіона WBС, а також став обов'язковим претендентом на пояс, яким володіє Тайсон Ф'юрі.

Раніше, Хантер заявив, що Вайту рано проводити реванш з Повєткіним.