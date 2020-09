Гірн назвав офіційну дату бою Вайт - Повєткін

Бій-реванш між британцем Ділліаном Вайтом та росіянином Олександром Повєткіним відбудеться 21 листопада 2020 року.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

Repeat or Revenge!? After all the drama the first time, they do it all over again on November 21 #PovetkinWhyte2 @skysportsboxing 🔥 pic.twitter.com/0mXVUXlUcB