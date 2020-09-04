Хантер: Вайту рано проводити реванш з Повєткіним

Британському боксеру Ділліану Вайту ще рано проводити бій-реванш з росіянином Олександром Повєткіним.

Про це заявив американський суперважковаговик Майкл Хантер.

"Повєткін створений для того, щоб боротися з Уайтом. Ми вже побачили це в першому бою. Те, що Повєткін побував в нокдауні, мене здивувало більше, ніж те, що пізніше він виграв нокаутом. Я вважаю, що реванш відбудеться занадто рано, оскільки результат першого бою залишить слід у психіці Ділліан.

Звичайно, Уайт здатний залікувати рану і стати сильніше. Але на мій погляд, він дуже поспішає з цим реваншем. Уайту потрібно більше часу, щоб провести проміжний бій і підготуватися до війни з Повєткіним", - сказав Хантер.