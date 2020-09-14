Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес переможе в поєдинку проти чемпіона WBA, WBO і WBC Franchise Василя Ломаченка.

Про це заявив відомий американський промоутер Лу Дібелла.

"Я вважаю, що андердог Лопес поб'є Ломаченка. Він саме той, хто може це зробити. Ми вже неодноразово бачили, що Василю дійсно можна завдати шкоди. Лопес вийде на бій енергійним і самовпевненим. Повірте, зустріч з Ломаченко його абсолютно не збентежить.

Я даю Теофімо хороші шанси на перемогу. Але якщо переможе Ломаченко, то ніхто, природно, не буде здивований. Він один з кращих боксерів в світі", - сказав Лу Дібелла.