 Дібелла: У Лопеса хороші шанси перемогти Ломаченка | Бокс | Champion.com.ua
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Дібелла: У Лопеса хороші шанси перемогти Ломаченка

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Промоутер поділився очікуваннями від титульного бою двох легковаговиків
Дібелла: У Лопеса хороші шанси перемогти Ломаченка
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - SecondsOut.

Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес переможе в поєдинку проти чемпіона WBA, WBO і WBC Franchise Василя Ломаченка.

Про це заявив відомий американський промоутер Лу Дібелла.

"Я вважаю, що андердог Лопес поб'є Ломаченка. Він саме той, хто може це зробити. Ми вже неодноразово бачили, що Василю дійсно можна завдати шкоди. Лопес вийде на бій енергійним і самовпевненим. Повірте, зустріч з Ломаченко його абсолютно не збентежить.

Я даю Теофімо хороші шанси на перемогу. Але якщо переможе Ломаченко, то ніхто, природно, не буде здивований. Він один з кращих боксерів в світі", - сказав Лу Дібелла.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Лопес відбудеться 17 жовтня. Поєдинок пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

Раніше, Лопес планує нокаутувати Ломаченка у 5 раунді.

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