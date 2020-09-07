 Ломаченко та Лопес підписали контракт на бій. ФОТО | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко та Лопес підписали контракт на бій

Сьогодні 20:08 497 0
Очікується. що поєдинок відбудеться в ніч з 17 на 18 жовтня
Ломаченко та Лопес підписали контракт на бій
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар титулу IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) підписали контракт на бій.

Про це повідомляє Top Rank.

Очікується. що поєдинок відбудеться в ніч з 17 на 18 жовтня.

Нагадаємо, MEGOGO покаже бій між Ломаченком і Лопесом.

Раніше повідомлялося, що Девіс згоден вийти на бій з Ломаченком у 2022 році.

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