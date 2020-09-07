Очікується. що поєдинок відбудеться в ніч з 17 на 18 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар титулу IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) підписали контракт на бій.

Про це повідомляє Top Rank.

🗣 “𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙚𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩.”



🗣 “𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙞𝙜𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩.”



✅ 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐒 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐄𝐃. ✍️



Stay tuned for the #LomaLopez official details tomorrow ... and more 👀 pic.twitter.com/EDWdtgV4nX — Top Rank Boxing (@trboxing) September 7, 2020

Очікується. що поєдинок відбудеться в ніч з 17 на 18 жовтня.

Нагадаємо, MEGOGO покаже бій між Ломаченком і Лопесом.

Раніше повідомлялося, що Девіс згоден вийти на бій з Ломаченком у 2022 році.