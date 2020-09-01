Джерело - vringe.com.
Жервонта Девіс готовий провести бій з українцем Василем Ломаченком, але лише у 2022 році.
Про це заявив сам боксер.
"Ломаченко? Не можна заглядати за спину найближчим суперникам, але якщо ми впораємося з декількома хлопцями, які чекають попереду, тоді ми точно можемо це організувати.
Я думаю, це питання часу. Ми точно не будемо битися в цьому році, і якщо цього не станеться в наступному, тоді ми можемо зробити це на початку 2022", - сказав Девіс.
Очікується, що Девіс повернеться на ринг 24 жовтня, а його суперником стане суперчемпіон WBA в другій напівлегкій вазі Лео Санта Крус.
Що стосується Василя Ломаченка, то українець в жовтні повинен провести бій з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).
Раніше, Хейні заявив, що Лопес лише в Інтернеті крутий.