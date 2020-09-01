Жервонта Девіс готовий провести бій з українцем Василем Ломаченком, але лише у 2022 році.

Про це заявив сам боксер.

"Ломаченко? Не можна заглядати за спину найближчим суперникам, але якщо ми впораємося з декількома хлопцями, які чекають попереду, тоді ми точно можемо це організувати.

Я думаю, це питання часу. Ми точно не будемо битися в цьому році, і якщо цього не станеться в наступному, тоді ми можемо зробити це на початку 2022", - сказав Девіс.