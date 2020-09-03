Канело може не вийти на ринг цього року через розбіжності з DAZN

Транслятор готовий виплатити мексиканцю тільки половину обмовляється суми

Сауль Альварес може повернутися на ринг тільки в наступному році, оскільки у його команди досі немає угоди з платформою DAZN, яка намагається домовитися про зниження його гонорару.

Про це повідомляє пресслужба DAZN.

Згідно угоди з DAZN, 30-річний боксер повинен заробити не менше 35 мільйонів доларів за кожен виступ. Платформа пропонує половину цієї суми за наступний бій Альвареса, аргументуючи це тим, що промоутерська група Golden Boy Promotions не виконала своєї обіцянки організувати один супербій в рік з мексиканським бійцем.

WBC недавно призначив бій Канело і Анві Йилдирима за вакантний титул чемпіона світу в суперсередній вазі. Керівництво DAZN вже заявило, що не братиме турка в якості ще одного суперника мексиканця.

Представники Golden Boy Promotions в свою чергу повідомили, що переговори з Біллі Джо Сондерсом і Каллум Смітом тривають.

Останній бій Канело провів в листопаді минулого року, достроково вигравши у Сергія Ковальова.

Нагадаємо, Дерев'янченко назвав найкращих боксерів середньої ваги.

Раніше повідомлялося, що Дерев’янченко вірить у бій з Альваресом.