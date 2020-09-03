Повєткін хоче битися з Ф’юрі та Джошуа

Володар тимчасового титулу чемпіона WBC в суперважкій вазі Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) назвав своїх майбутніх суперників.

Про це розповів сам боксер.

"Буду боксувати до того часу, поки мені хочеться і поки дозволяє здоров'я. Мені подобається відчувати адреналін під час бою.

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Кожен поєдинок - це досвід. Кожен раз ти бачиш якісь помилки, з якими треба працювати. Ще є багато боксерів, з якими можна побитися.

Швидше за все, найближчий бій - це матч-реванш з Ділліаном Вайтом. Я подивився, чому і як я пропускав. Постараюся ці помилки виключити. Момент з нокаутом? Удар як на автопілоті вилетів. Не можу сказати, що я його готував, але ми його тренували на зборах і тренуваннях. Удар зіграв в потрібний момент.

Мені б хотілося з Тайсоном Ф'юрі побоксувати і з Ентоні Джошуа ще раз спробувати. Обидва боксери сильні і хороші. Хочу стати чемпіоном світу серед професіоналів. Ось цього у мене ще не було", - відзначив Повєткін.