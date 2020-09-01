Вайт: Руїс може перемогти свій діабет, але не мене

Ділліан не упустив можливості підколоти мексиканського боксера

Джерело - talkSPORT.

Колишній чемпіон світу Енді Руїс був дуже радий поразці Ділліан в поєдинку з Олександром Повєткіним, хоча може перемогти лише діабет.

Про це заявив британський суперважковаговик Ділліан Вайт.

"Думаю, Руїс в захваті від того, що йому не довелося боксувати зі мною. Енді радий, що єдина битва, яка у нього зараз - це просто діабет. Що ж він може перемогти діабет, але не може перемогти мене", - сказав Вайт.

Вайт програв Повєткіну нокаутом в п'ятому раунді в ніч з 22 на 23 серпня. Через ураження він втратив звання обов'язково претендента на титул по лінії WBC.

Нагадаємо, Руїс проведе бій з Арреолою.