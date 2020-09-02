Вайт - про реванш з Повєткіним: Поїду до Росії тільки за солідний гонорар

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт хоче провести реванш з Олександром Повєткіним у Великій Британії.

Про це заявив сам боксер.

"Чи може реванш відбутися в Росії? Сумніваюся, бо такого пункту немає в контракті. Звичайно, якщо мені запропонують солідний гонорар, я поїду в Росію. Інших причин проводити бій там у мене немає. Я впевнений, що поєдинок повинен відбутися в Великій Британії.

Чому Британія? Тут можна влаштувати велике шоу. У Росії це буде просто черговий бій, а тут він вийде таким, як треба", - заявив Вайт.