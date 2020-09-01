Джошуа: Мені потрібен бій з Ф’юрі

Чемпіон світу WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа хоче перемогти володаря пояса WBC Тайсон Ф'юрі, щоб стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це розповів сам боксер.

"У грудні буде бій з Пулєвим, це важкий виклик, але я вже переміг 5 чемпіонів, так що маю намір впевнено виграти і цей поєдинок.

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Але потім мені потрібен Ф'юрі і його пояс WBC. Дуже хочу його дістати. Це моя пристрасть, мій справжній виклик в кар'єрі", - сказав Джошуа.