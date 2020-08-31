Ф'юрі: Готовий боксувати з Джошуа хоч сьогодні

Боксер у будь-який час готовий зустрітися з Джошуа

Джерело - BoxingScene.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі готовий провести бій проти володаря титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа в грудні, якщо третій поєдинок проти Деонтея Вайлдера не відбудуться.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Якщо бій з Вайлдером не відбудуться, давайте влаштуємо поєдинок з Джошуа в грудні. Чому б ні? Я готовий зараз же приступити до роботи. Можу боксувати з ним хоч сьогодні ввечері. Готовий надерти його дупу в будь-який час дня і ночі. Я фанат спортзалу. Мені потрібно працювати. Я сказав Френку, сказав Бобу: "Я хочу боксувати, я тренувався без перерви, я готовий до бою, давайте приступати до роботи". Який би це не був бій і де б він не був, давайте вже почнемо і зробимо це можливим", - зазначив Ф'юрі.

Нагадаємо, переможець бою Ф'юрі - Вайлдер не зобов'язаний боксувати з Повєткіним.