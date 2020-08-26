Кличко пише нову книгу

Володимир Кличко прокоментував свою нову книгу

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Володимир Кличко працює над новою книгою.

Про це розповів сам боксер.

"Багато хто запитував мене, що я робив на карантині: Чемпіон, ти чимось зайнятий?. Час розповісти вам маленький секрет, обіцяєте не розповідати? Я працював над своєю новою книгою. Слідкуйте за новинами, щоб дізнатися подробиці", - написав Кличко.

Кличко-молодший є автором книги Управління викликами. Як застосувати спортивну стратегію в життя і бізнесі, яка була видана у 2017 році.

Нагадаємо, брати Клички потрапили до ТОП-10 найпотужніших суперваговиків за 50 років