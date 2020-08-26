Кличко пише нову книгу

Джерело - Чемпіон.
Ексчемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Володимир Кличко працює над новою книгою.
Про це розповів сам боксер.
"Багато хто запитував мене, що я робив на карантині: Чемпіон, ти чимось зайнятий?. Час розповісти вам маленький секрет, обіцяєте не розповідати? Я працював над своєю новою книгою. Слідкуйте за новинами, щоб дізнатися подробиці", - написав Кличко.
Кличко-молодший є автором книги Управління викликами. Як застосувати спортивну стратегію в життя і бізнесі, яка була видана у 2017 році.
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🤫 🤫Many have asked me what I have been up to during lock down? “Champ you keeping busy”? It’s time to let you in on a little secret, you promise not to tell? I was working on my new 📖 👨💻. Stay tuned for details to come✌🏼! #Klitschko #TeamKlitschko #FaceTheChallenge #Willpower #WYLLIT
Нагадаємо, брати Клички потрапили до ТОП-10 найпотужніших суперваговиків за 50 років