 Кличко пише нову книгу | Бокс | Champion.com.ua
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Кличко пише нову книгу

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Володимир Кличко прокоментував свою нову книгу
Кличко пише нову книгу
#Кличко

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Володимир Кличко працює над новою книгою.

Про це розповів сам боксер.

"Багато хто запитував мене, що я робив на карантині: Чемпіон, ти чимось зайнятий?. Час розповісти вам маленький секрет, обіцяєте не розповідати? Я працював над своєю новою книгою. Слідкуйте за новинами, щоб дізнатися подробиці", - написав Кличко.

Кличко-молодший є автором книги Управління викликами. Як застосувати спортивну стратегію в життя і бізнесі, яка була видана у 2017 році.

Нагадаємо, брати Клички потрапили до ТОП-10 найпотужніших суперваговиків за 50 років

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