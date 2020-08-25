Брати Клички потрапили до ТОП-10 найпотужніших суперваговиків за 50 років

Віталій зберігає шанси стати найкращим нокаутером у цього списку

Всесвітня боксерська рада визначила найбільш грізних панчерів останніх 50 років, які найчастіше вигравали свої поєдинки не звертаючись до суддівських карток.

Про це повідомляє пресслужба ради.

Автор Луїс Феліпе Домінгес попереджає, що це не обов'язково найкращі боксери за всіма показниками, а тільки ті бійці, які володіли найбільшою нокаутуючою міццю, особливо в чемпіонських боях.

У список увійшли (в зворотному порядку):

10. Ріддік Боу

9. Леннокс Льюїс

8. Джо Фрейзер

7. Хербі Хайд

6. Володимир Кличко

5. Джордж Форман

4. Ентоні Джошуа*

3. Майк Тайсон

2. Віталій Кличко

1. Деонтей Вайлдер*

*діючі боксери

Відзначається, що позиції в цьому рейтингу можуть ще змінитися, так як два боксери є чинними. Наприклад, якщо кар'єри Вайлдера піде на спад, то Віталій Кличко займе перше місце.

Раніше, Кличко підтримав протестувальників у Білорусі.