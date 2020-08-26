 Гірн назвав приблизну дату бою-реваншу Вайт - Повєткін | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн назвав приблизну дату бою-реваншу Вайт - Повєткін

Сьогодні 15:39 583 0
Промоутер розраховує провести бій восени
Гірн назвав приблизну дату бою-реваншу Вайт - Повєткін
#Вайт, #Повєткін, #Гірн

Джерело - BoxingScene.

Промоутер Ділліан Вайта Едді Гірн планує організувати реванш свого підопічного з Олександром Повєткіним в листопаді 2020 року.

Про це заявив сам промоутер.

"У Повєткіна і Вайта буде велика перевага перед боєм Деонтея Вайлдера і Тайсона Ф'юрі, тому що тоді вони зможуть поліпшити свою позицію в WBC. Ми повинні поговорити про це з Повєткіним. Будьте готові побачити реванш в кінці листопада.

Повєткін повинен відчувати себе комфортно, щоб погодитися на бій в цей період", - сказав Гірн.

Нагадаємо, переможець бою Ф'юрі - Вайлдер не зобов'язаний боксувати з Повєткіним.

Раніше, промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним.

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