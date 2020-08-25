Джошуа: Пулєв приведе мене до бою з Ф'юрі

Чемпіон WBO, WBA і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) серйозно готується до бою з Кубратом Пулєвим.

Про це розповів сам британський боксер.

"Це те, чим я займаюся, заради чого я живу. Я спаринг, готовий битися хоч сьогодні, але потрібно чекати грудня.

Мені подобається змагатися з кращими, Пулєв - претендент на пояс. Я боксував з п'ятьма чемпіонами і побив їх.

Пулєв - жорсткий виклик, який приведе мене до наступного - до бою з Тайсоном Ф'юрі за пояс WBC.

Не можу дочекатися, заради цього я живу, це моя пристрасть, моє покликання", - сказав Джошуа.