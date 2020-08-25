 Джошуа: Пулєв приведе мене до бою з Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Вчора 19:50 7838
Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України
Сьогодні 16:45 875
Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE
Сьогодні 15:39 4685
ФІФА дозволила клубам не відпускати футболістів у збірні
Сьогодні 13:42 958
Динамо повністю погодило трансфер гравця Галатасарая
Сьогодні 11:15 2528
Брати Клички потрапили до ТОП-10 найпотужніших суперваговиків за 50 років
Сьогодні 08:08 2951
Маркевич: Динамо здивує мене, якщо пройде до групового етапу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:06 1464
Дніпро-1 готує трансфер Булеци та хавбека Порту
Вчора 20:36 1933
Зоря та Дніпро-1 цікавляться Русином
Вчора 19:45 1939
WBC може призначити бій Повєткіна з Усиком
Вчора 11:15 3641
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:59 Бокс Джошуа: Пулєв приведе мене до бою з Ф'юрі 324
17:50 Футбол Трансферна вартість Маліновського збільшилася на 10 млн євро 623
17:33 Формула 1 Формула-1 назвала чотири фінальних Гран-прі сезону 332
17:17 Футбол Ноєр став гравцем тижня у Лізі чемпіонів 340
17:10 Навколо спорту Какие занятия способны продлить жизнь человека? 142
16:59 Футбол Мораес: Всі матчі з Динамо дуже важливі 420
16:47 Бокс Белью назвав помилку Вайта 1070
16:45 Футбол Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України 875
16:32 Футбол Барселона хоче зменшити зарплату чотирьом зірковим футболістам 1398
16:16 Футбол Динамо представило незвичний комплект форми 1817
15:56 Футбол Монзуль працюватиме на півфіналі жіночої Ліги чемпіонів УЄФА 681
15:45 Футбол ПСЖ готується змінити головного тренера 1262
15:39 Пряма трансляція Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України. LIVE 4685
15:30 Футбол Педро проходить медогляд у Ромі 860
15:17 Футбол Бурда: До матчу з Шахтарем готуємось дуже серйозно 965
14:55 Футбол Динамо дозаявило Кравця 1322
14:47 Футбол Шахтар прийняв пропозицію трансферу Матвієнка 2723
14:31 Бокс Вайт: Я готовий битися з Повєткіним 1860 1
14:14 Футбол Ліга 1 перенесла матч ПСЖ 1125
13:55 Футбол На матч Шахтар – Динамо мають доступ 230 осіб 1149
13:42 Футбол ФІФА дозволила клубам не відпускати футболістів у збірні 958
13:24 Футбол Динамо зіграє із Шахтарем у новій білій формі 1455
13:11 Футбол Австрійський клуб підписав ексзахисника Динамо 1905
12:55 Футбол Ювентус може придбати Локателлі 1427
12:40 Футбол Роналдінью звільнений з-під домашнього арешту по справі про фальшивий паспорт 1550

Джошуа: Пулєв приведе мене до бою з Ф'юрі

Сьогодні 17:59 324 0
Ентоні Джошуа прокоментував свої наступні бої
Джошуа: Пулєв приведе мене до бою з Ф'юрі
#Джошуа, #Пулєв

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBO, WBA і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) серйозно готується до бою з Кубратом Пулєвим.

Про це розповів сам британський боксер.

"Це те, чим я займаюся, заради чого я живу. Я спаринг, готовий битися хоч сьогодні, але потрібно чекати грудня.

Мені подобається змагатися з кращими, Пулєв - претендент на пояс. Я боксував з п'ятьма чемпіонами і побив їх.

Пулєв - жорсткий виклик, який приведе мене до наступного - до бою з Тайсоном Ф'юрі за пояс WBC.

Не можу дочекатися, заради цього я живу, це моя пристрасть, моє покликання", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, переможець бою Ф'юрі - Вайлдер не зобов'язаний боксувати з Повєткіним.

Раніше, промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним.

Коментарі ()