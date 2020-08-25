Джошуа: Пулєв приведе мене до бою з Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBO, WBA і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) серйозно готується до бою з Кубратом Пулєвим.
Про це розповів сам британський боксер.
"Це те, чим я займаюся, заради чого я живу. Я спаринг, готовий битися хоч сьогодні, але потрібно чекати грудня.
Мені подобається змагатися з кращими, Пулєв - претендент на пояс. Я боксував з п'ятьма чемпіонами і побив їх.
Пулєв - жорсткий виклик, який приведе мене до наступного - до бою з Тайсоном Ф'юрі за пояс WBC.
Не можу дочекатися, заради цього я живу, це моя пристрасть, моє покликання", - сказав Джошуа.
Нагадаємо, переможець бою Ф'юрі - Вайлдер не зобов'язаний боксувати з Повєткіним.
Раніше, промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним.