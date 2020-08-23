Джерело - Чемпіон.

В рамках вечора боксу в Бійцівському саду, який розташований в Брентвуді, відбувся перший топовий поєдинок. У головній події росіянин Олександр Повєткін (35–2–1, 24 KO) переміг американця Ділліана Вайта (27–1, 18 KO).

Поєдинок проходив у форматі 12 раундів, а боксери билися за пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBC, плюс вакантний титул WBC Diamond.

Maestro Sasha Powietkin 🇷🇺

co za atomowe uderzenie! #WhytePovetkin pic.twitter.com/dV158NC9He — Lewitujący Judasz (@Lewitujacy) August 22, 2020

Цікаво, що в четвертій трихвилинці Вайт відправив "витязя" двічі в нокдаун, проте росіянин зміг піднятися і продовжити бій. Уже в наступному раунді Олександр завдав потужного удару - Ділліан не зміг піднятися.

Таким чином, Повєткін виграв пояс WBC Diamond і став обов'язковим претендентом на титул, який зараз перебуває у Тайсона Ф'юрі. За повноцінний титул він зможе поборотися лише після того, як британець проведе поєдинок з Деонтеєм Вайлдером.