Гірн назвав дату бою Усик - Чісора

Дата бою Олександра Усика і Дерека Чісора залежить від дозволу провести шоу з глядачами.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Мені дзвонив Олександр Красюк з компанії K2 Promotions, співпромоутер Олександра Усика. Він питав:" Чи є якісь новини? Ми готові битися.

Ми намітили бій Усик - Чісора на 31 жовтня, але дата залежить від того, чи зможемо ми пустити глядачів на арену і отримати якийсь дохід від продажу квитків. Або, можливо, нам вдасться провести поєдинок за кордоном і взяти комісію з організаторів. Ми хочемо в усьому переконатися, адже це важливий бій", - сказав Гірн.