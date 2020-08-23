 Гірн назвав дату бою Усик - Чісора | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн назвав дату бою Усик - Чісора

Сьогодні 18:40 1088 0
Промоутер розповів останні новини про організацію поєдинку
Гірн назвав дату бою Усик - Чісора
#Гірн, #Усик, #Чісора

Джерело - Sky Sports Boxing.

Дата бою Олександра Усика і Дерека Чісора залежить від дозволу провести шоу з глядачами.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Мені дзвонив Олександр Красюк з компанії K2 Promotions, співпромоутер Олександра Усика. Він питав:" Чи є якісь новини? Ми готові битися.

Ми намітили бій Усик - Чісора на 31 жовтня, але дата залежить від того, чи зможемо ми пустити глядачів на арену і отримати якийсь дохід від продажу квитків. Або, можливо, нам вдасться провести поєдинок за кордоном і взяти комісію з організаторів. Ми хочемо в усьому переконатися, адже це важливий бій", - сказав Гірн.

Раніше, Чісора потролив Усика.

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