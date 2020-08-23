Вайт: Тренер Повєткіна готувався здатися

Джерело - Sky Sports.
Боксер Ділліан Вайт, який програв Олександру Повєткіну нокаутом і втратив пояс тимчасового чемпіона суперважкої ваги, не жалкує, що погодився на бій з росіянином.
Про це заявив сам боксер.
"Я не шкодую, що погодився на цей бій. Був крутий бій, Повєткін добре бився. Його тренери після перших раундів готувалися здатися і припинити бій, але він зумів завдати один удар.
Я допустив дурну помилку, на тренуваннях я блокував сотню таких ударів, але тут трохи запізнився. Повєткін вже не мав сил, коли завдав цей удар
Але це суперваговики. Тут таке постійно, але в реванші я вирішу всі питання", - сказав Вайт.
Реванш може відбутися в грудні.