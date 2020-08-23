 Повєткін і Вайт проведуть реванш уже цього року | Бокс | Champion.com.ua
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Повєткін і Вайт проведуть реванш уже цього року

Сьогодні 11:20 1244 0
Повєткін і Вайт проведуть реванш уже цього року

Джерело - Чемпіон.

Британець Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) і росіянин Олександр Повєткін (36-2-1, 24 КО) до кінця 2020 року повинні провести другий поєдинок.

Як стверджує TalkSport, в угоді по бою боксерів є пункт про матч-реванш.

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Після бою Ділліан відразу ж підійшов до промоутера Едді Гірна, навіть перервавши його інтерв'ю, і заговорив про реванш з росіянином. Вайт сказав, що він в порядку і хоче провести з "вітязем" другий поєдинок вже в 2020 році:

"У суперважкій вазі таке трапляється, я пропустив удар, хоча домінував протягом усього бою. Можемо ми провести реванш в грудні?", - сказав Вайт.

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