Вайт: Я був найкращим, але таке трапляється

Британський боксер Ділліан Вайт, який поступився Олександру Повєткіну і втратив пояс тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі, хоче провести бій-реванш.

Про це заявив сам боксер.

"Зі мною все в порядку, все відмінно. Таке трапляється, а він просто зумів провести один потужний удар. У суперважкій вазі таке трапляється постійно.

Давайте реванш. Я був найкращим в рингу, але всяке трапляється, такий бокс", - вважає Вайт.