Вайт: Всі думки про Повєткіна

Британський важковаговик Ділліан Вайт (27-1, 18 КО) планує активно розпочати поєдинок проти росіянина Олександра Повєткіна (35-2-1, 24 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

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"Зараз про Ф'юрі не думаю, мене він не хвилює. Всі думки тільки про Повєткіна. Мене чекає поєдинок з дуже досвідченим боксером і найбільш технічним противником в моїй кар'єрі.

Він перемагав топових суперників і програв лише два бої. Маю намір зі старту почати атакувати і пресувати його. Про наступні поєдинки не думаю, зараз не час", - сказав Вайт.