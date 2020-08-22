Вайт: Всі думки про Повєткіна

Джерело - sport.ua.
Британський важковаговик Ділліан Вайт (27-1, 18 КО) планує активно розпочати поєдинок проти росіянина Олександра Повєткіна (35-2-1, 24 КО).
Про це розповів сам британський боксер.
Актуально: Де дивитися бій Повєткін - Вайт
"Зараз про Ф'юрі не думаю, мене він не хвилює. Всі думки тільки про Повєткіна. Мене чекає поєдинок з дуже досвідченим боксером і найбільш технічним противником в моїй кар'єрі.
Він перемагав топових суперників і програв лише два бої. Маю намір зі старту почати атакувати і пресувати його. Про наступні поєдинки не думаю, зараз не час", - сказав Вайт.
Нагадаємо, Вайт суттєво переважив Повєткіна.
Раніше, Повєткін оцінив Вайта.