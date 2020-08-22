Джерело - Чемпіон.

22 серпня у Великій Британії відбудеться боксерський поєдинок в суперважкій вазі між росіянином Олександром Повєткіним і британцем Ділліаном Вайтом. Переможець отримає право зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Де дивитися бій Повєткін - Вайт. У телепрограмі українських каналів поєдинок не значиться. У Росії в прямому ефірі бій Повєткін - Вайт буде показаний відразу трьома мовниками. Трансляції будуть вести телеканали Рен ТВ і A1, а також онлайн-платформа Amediateka. Початок о 23:45. Крім того, будуть трансляції на: DAZN, Sky Sports Box Office, Sport 2 (Чехія, Словаччина, Угорщина), SuperSport 2 (Албанія), TVP Sport (Польща).

Список всіх боїв 22 серпня:

Олександр Повєткін (35-2-1) - Ділліан Вайт (27-1-0

Кеті Тейлор (15-0-0) - Делфін Персун (44-2-0)

Джек Куллен (18-2-0) - Зак Челлі (7-1-0)

Лютер Клей (13-1-0) - Кріс Конго (11-0-0)

Ален Бабич (3-0-0) - Шоунделл Терелл Вінтерс (13-3-0)