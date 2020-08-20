Повєткін оцінив Вайта перед поєдинком з ним

Російський боксер Олександр Повєткін поважає американця Ділліан Вайта.

Про це заявив сам боксер.

"Вайт дуже сильний, це гідний боксер. Мені здається, що нас чекає відмінний бій. Ми добре підготувалися до Ділліану, я поважаю його.

З повною відповідальністю розумію, що Уайт неймовірно сильний. Поєдинок буде видовищним, а щодо феєрверків ще не впевнений, чи будуть вони", - зазначив Повєткін.