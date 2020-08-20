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Повєткін оцінив Вайта перед поєдинком з ним

Вчора 22:10 800 0
Боксер відвідав офіційну пресконференцію
Повєткін оцінив Вайта перед поєдинком з ним
#Вайт, #Повєткін

Джерело - iSport.ua.

Російський боксер Олександр Повєткін поважає американця Ділліан Вайта.

Про це заявив сам боксер.

"Вайт дуже сильний, це гідний боксер. Мені здається, що нас чекає відмінний бій. Ми добре підготувалися до Ділліану, я поважаю його.

З повною відповідальністю розумію, що Уайт неймовірно сильний. Поєдинок буде видовищним, а щодо феєрверків ще не впевнений, чи будуть вони", - зазначив Повєткін.

Нагадаємо, що поєдинок Вайт - Повєткін відбудеться 22 серпня в Бійцівському саду Едді Гірна. Суперники будуть боксувати  за два пояси.

Раніше, у команді Повєткіна виявлено випадок зараження COVID-19.

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