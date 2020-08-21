Шелестюк кинув виклик колишньому чемпіонові світу

Джерело - Чемпіон.
Українець Тарас Шелестюк хоче провести бій з ексчемпіоном світу в напівсередній вазі Кітом Турманом, єдиної поразки якому завдав легендарний Менні Пакьяо.
Про це заявив сам боксер.
"Не можу дочекатися, щоб повернутися на Showtime boxing. Турман, давай битися. Знаю, що для мене це буде легкий бій.
На цей час через пандемію коронавірусу важко говорити, коли відбудеться мій наступний поєдинок. Сподіваюся і вірю, що в цьому році проведу ще один бій з гідним суперником", - написав Шелестюк.
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Can’t wait to be back on @showtimeboxing 🥊 Let’s fight @keithonetimethurman 🇺🇸vs🇺🇦 I know it will be an easy fight for me. На данный момент из-за пандемии коронавируса, тяжело говорить когда состоится мой следующий поединок. Надеюсь и верю, что в этом году проведу ещё один бой с достойным соперником. #Шелестюк #бокс #Shelestyuk #Taras #canelo #boxing #boxinglife #showtime #ukraine #карантин #quarantinelife #covid19 #noexcuses #белоруссия #ufc #mma
Нагадаємо, Шелестюк озвучив імена бажаних суперників.
Шелестюк раніше заявляв, що Кличко може повернутися і побити рекорд Формана.