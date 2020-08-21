 Шелестюк кинув виклик колишньому чемпіонові світу | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Дмитро Христич: Гретцкі запросив нас до себе у гості
Вчора 19:45 1694 2
Севілья - Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 15:46 3359
Російський журналіст: Наші пропагандони повинні відповісти перед міжнародним трибуналом
Сьогодні 14:26 5893
У Першій лізі наступного сезону зіграє 16 команд
Сьогодні 13:51 816
Вибори нового президента ПФЛ заплановані на 29 вересня
Сьогодні 12:41 276
У ПФК Львів зафіксовано шість випадків зараження коронавірусом
Сьогодні 12:25 804
Сабо: Динамо буде конкурувати з іншими командами, а не з Шахтарем
Сьогодні 11:51 922
Три італійські клуби зацікавилися нападником Динамо
Сьогодні 07:21 1702
Ураган став володарем Кубка України
Вчора 20:55 816
Кравець повернувся до київського Динамо
Вчора 20:15 1238
Блоги
Київ - це ми! Емоційний відео ролик від Динамо з презентацією нової форми
Київ - це ми! Емоційний відео ролик від Динамо з презентацією нової форми Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:27 190
Про нові світові рекорди, дискваліфікацію на чемпіонаті України та анонси забігів - Пейсмейкери
Про нові світові рекорди, дискваліфікацію на чемпіонаті України та анонси забігів - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:08 294
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця Андрій Твердохліб
19.08.2020 15:03 2473
Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду
Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду Андрій Твердохліб
19.08.2020 12:24 1303
Ліон - Баварія: прогноз Олександра Шовковського
Ліон - Баварія: прогноз Олександра Шовковського Андрій Твердохліб
19.08.2020 11:42 1517
Дикість дня. Матч в Харкові закінчився бійкою
Дикість дня. Матч в Харкові закінчився бійкою Valeriy Ruchka
19.08.2020 10:15 4045
Про знищення Шахтаря та форвардів для Динамо - ТаТоТаке
Про знищення Шахтаря та форвардів для Динамо - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
18.08.2020 13:38 1196
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко Valeriy Ruchka
18.08.2020 10:21 1456
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга Андрій Твердохліб
17.08.2020 18:05 2745
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней Дима Копий
17.08.2020 14:57 1157
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:25 Футбол Супряга та Сирота в стартовому складі Динамо на матч з Колосом 6
16:13 Футбол Федорчук - гравець Руху 238
15:55 Формула 1 Керівництво Формули-1 планує провести гонку у Туреччині 212
15:46 Пряма трансляція Севілья - Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи. LIVE 3359
15:45 Пряма трансляція Олімпік - Динамо: онлайн-трансляція матчу 1-го туру УПЛ. LIVE 1770
15:44 Футбол Матч Львів - Минай перенесений через коронавірус 560
15:43 Пряма трансляція Шахтар - Колос: онлайн-трансляція матчу 1-го туру УПЛ. LIVE 2178
15:34 Футбол У Другій Лізі сезону 2020/2021 зіграють 27 клубів 464
15:27 Блог Київ - це ми! Емоційний відео ролик від Динамо з презентацією нової форми 194
15:25 Футбол Захисник Манчестер Юнайтед заарештований у Греції за бійку з поліцейськими 691
15:10 Футбол СК Дніпро-1 може орендувати нападника Динамо 882
14:55 Бокс Шелестюк кинув виклик колишньому чемпіонові світу 643
14:40 Футбол Минай підписав хорватського захисника 578
14:26 Футбол Російський журналіст: Наші пропагандони повинні відповісти перед міжнародним трибуналом 5893
14:25 Футбол Клуб Першої ліги змінив назву 1321
14:09 Хокей Дніпро підписав найкращого нападника МХК Динамо 2036
13:51 Футбол У Першій лізі наступного сезону зіграє 16 команд 816
13:33 Баскетбол Прометей прибув до Литви, де проведе 5 матчів з місцевими грандами 667
13:15 Футбол У Кривому Розі представили відроджений Кривбас 1217
12:57 Баскетбол Черкаські Мавпи підписали першого американського легіонера 737
12:41 Футбол Вибори нового президента ПФЛ заплановані на 29 вересня 276
12:25 Футбол У ПФК Львів зафіксовано шість випадків зараження коронавірусом 804
12:17 Футбол Футбол 6х6. Кубок Кличка-2020. Відомі імена двох півфіналістів 1059
12:09 Футбол Метал орендував захисника Динамо 1278
11:51 Футбол Сабо: Динамо буде конкурувати з іншими командами, а не з Шахтарем 922

Шелестюк кинув виклик колишньому чемпіонові світу

Сьогодні 14:55 643 0
Боксер хоче провести гучний бій
Шелестюк кинув виклик колишньому чемпіонові світу
#Шелестюк

Джерело - Чемпіон.

Українець Тарас Шелестюк хоче провести бій з ексчемпіоном світу в напівсередній вазі Кітом Турманом, єдиної поразки якому завдав легендарний Менні Пакьяо.

Про це заявив сам боксер.

"Не можу дочекатися, щоб повернутися на Showtime boxing. Турман, давай битися. Знаю, що для мене це буде легкий бій.

На цей час через пандемію коронавірусу важко говорити, коли відбудеться мій наступний поєдинок. Сподіваюся і вірю, що в цьому році проведу ще один бій з гідним суперником", - написав Шелестюк.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can’t wait to be back on @showtimeboxing 🥊 Let’s fight @keithonetimethurman 🇺🇸vs🇺🇦 I know it will be an easy fight for me. На данный момент из-за пандемии коронавируса, тяжело говорить когда состоится мой следующий поединок. Надеюсь и верю, что в этом году проведу ещё один бой с достойным соперником. #Шелестюк #бокс #Shelestyuk #Taras #canelo #boxing #boxinglife #showtime #ukraine #карантин #quarantinelife #covid19 #noexcuses #белоруссия #ufc #mma

Допис, поширений TARAS (@tarasshelestyuk)

Нагадаємо, Шелестюк озвучив імена бажаних суперників.

Шелестюк раніше заявляв, що Кличко може повернутися і побити рекорд Формана.

Коментарі ()