Шелестюк кинув виклик колишньому чемпіонові світу

Українець Тарас Шелестюк хоче провести бій з ексчемпіоном світу в напівсередній вазі Кітом Турманом, єдиної поразки якому завдав легендарний Менні Пакьяо.

Про це заявив сам боксер.

"Не можу дочекатися, щоб повернутися на Showtime boxing. Турман, давай битися. Знаю, що для мене це буде легкий бій.

На цей час через пандемію коронавірусу важко говорити, коли відбудеться мій наступний поєдинок. Сподіваюся і вірю, що в цьому році проведу ще один бій з гідним суперником", - написав Шелестюк.