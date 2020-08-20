Сіренко пояснив допомогу росіянину Повєткіну

Українському боксеру Владиславу Сіренку спаринги з росіянином Олександром Повєткіним допомогли йому в професійному зростанні.

Про це розповів сам боксер.

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"Для мене, як для спортсмена, було дуже цікаво і корисно провести спаринги з боксером такого рівня, як Олександр.

Мені, як українцю, було дуже не по собі вперше перебувати в Росії під час таких подій, які відбуваються між нашими країнами. Особисто я завжди буду зневажати людей, які зі зброєю в руках йдуть на нашу землю. І неважливо, якої нації, віри чи роду ці люди. Але вже відразу після першого діалогу з Олександром я зрозумів, що він точно не є такою людиною. Навіть навпаки. Після кількох розмов з ним і його командою, а також після певних слів і вчинків я переконався, що ці люди теж не такі", - розповів Сіренко.