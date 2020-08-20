 Сіренко пояснив допомогу росіянину Повєткіну | Бокс | Champion.com.ua
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Сіренко пояснив допомогу росіянину Повєткіну

Сьогодні 15:15 1124 0
Владислав Сіренко (14-0, 13 КО) прокоментував співпрацю з росіянином Олександром Повєткіним (35-2-1, 24 КО).
Сіренко пояснив допомогу росіянину Повєткіну
#Сіренко, #Повєткін

Джерело - tribuna.com.

Українському боксеру Владиславу Сіренку спаринги з росіянином Олександром Повєткіним допомогли йому в професійному зростанні.

Про це розповів сам боксер.

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"Для мене, як для спортсмена, було дуже цікаво і корисно провести спаринги з боксером такого рівня, як Олександр.

Мені, як українцю, було дуже не по собі вперше перебувати в Росії під час таких подій, які відбуваються між нашими країнами. Особисто я завжди буду зневажати людей, які зі зброєю в руках йдуть на нашу землю. І неважливо, якої нації, віри чи роду ці люди. Але вже відразу після першого діалогу з Олександром я зрозумів, що він точно не є такою людиною. Навіть навпаки. Після кількох розмов з ним і його командою, а також після певних слів і вчинків я переконався, що ці люди теж не такі", - розповів Сіренко.

Олександр Повєткін 22 серпня зустрінеться з британцем Ділліаном Вайтом у поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC.

Нагадаємо, Шевадзуцький скасував свій бій, щоб стати спаринг-партнером росіянина Повєткіна.

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