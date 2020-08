DAZN покаже бій Вайт - Повєткін

Стрімінгова платформа DAZN отримала права на трансляцію вечора боксу, який пройде 22 серпня в Бійцівському саду Едді Гірна.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Майк Коппінджер.

Головною подією вечора буде бій суперважковаговиків Ділліан Вайта і Олександра Повєткіна. На кону буде тимчасовий пояс WBC і звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу.

Орієнтовний час поєдинку - 19.00.

DAZN has secured rights to Eddie Hearn’s Aug. 22 card headlined by Dillian Whyte-Alexander Povetkin. Co-feature is Katie Taylor-Delfine Persoon 2. Sky Sports PPVs aren’t included in DAZN’s deal with Hearn. 2 p.m. ET start time. Taylor-Persoon after 4. Main event likely around 5