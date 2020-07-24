Ігор Шевадзуцький три тижні допомагатиме Олександру Повєткіну у підготовці його до бою з Ділліаном Вайтом

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький не буде виступати на вечорі боксу. Usyk 17 Promotion.

Про це повідомляє boxingtime.

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Українець вирішив допомогти Олександру Повєткіну у підготовці до бою проти Ділліана Вайта.

Шевадзуцький відправиться в табір Повєткіна ввечері 23 липня, а вже 24 липня вони проведуть перший спаринг. Українець буде допомагати росіянину 3 тижні.