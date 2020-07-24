Джерело - Чемпіон.
Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький не буде виступати на вечорі боксу. Usyk 17 Promotion.
Про це повідомляє boxingtime.
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Українець вирішив допомогти Олександру Повєткіну у підготовці до бою проти Ділліана Вайта.
Шевадзуцький відправиться в табір Повєткіна ввечері 23 липня, а вже 24 липня вони проведуть перший спаринг. Українець буде допомагати росіянину 3 тижні.
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Игорь Шевадзуцкий @igor_shevadzutskiy не примет участие в вечере бокса 1 августа как сообщалось ранее. Проспект супертяжелого веса станет одним из спарринг-партнеров Александра Поветкина, который проходит подготовку к бою с Диллианом Уайтом. . ________________________________________ ✔@vitalik.tbu - Oснователь проекта Виталий Олейник ✔@boxingtime_shop - Спортивная одежда #boxingtime ________________________________________ @boxingtime.ua #boxingtime #boxing #sport #boxingnews #boxingday #hulk #шевадзуцкий #povetkin #povetkinwhyte #бокс #спорт #новости