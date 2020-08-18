Альварес націлився на вакантний титул WBC

Канело хоче у свою колекцію зелений пояс

Джерело - Чемпіон.

Команда Сауля Альвареса звернулася у Всесвітню боксерську раду (WBC) з проханням виставити на кін в бою проти Каллума Сміта вакантний титул у другій середній вазі.

Про це повідомляє BoxingScene.

Пояс WBC в категорії до 76,2 кг раніше належав Давиду Бенавідесу, а вакантним титул став після того, як 23-річний американець провалив зважування перед недавнім боєм з Роамером Алексісом Ангуло.

Очікується, що камбек Сауля Альвареса на ринг відбудеться 12 вересня в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Дерев'янченко назвав найкращих боксерів середньої ваги.

Раніше повідомлялося, що Дерев’янченко вірить у бій з Альваресом.