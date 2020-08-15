Ділліан Вайт занадто великий і сильний для Олександра Повєткіна.

Таку думку висловив колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью.

"Дійсно хороший бій. Я вірю, що Вайт набагато покращив свої навички за останні роки. Думаю, що Повєткін - це великий тест, але також вважаю, що він вже не той боєць, яким був в 2017 і 2018 роках. Думаю, Вайт позбудеться від нього за 8 раундів. Ділліан занадто великий і сильний для Повєткіна", - сказав Белью