 Вайт позбудеться від Повєткіна за 8 раундів, - Белью | Бокс | Champion.com.ua
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Белью: Вайт позбудеться від Повєткіна за 8 раундів

Сьогодні 22:51 295 0
Повєткін вже не той, що був у 2017-18 роках
Белью: Вайт позбудеться від Повєткіна за 8 раундів
#Вайт, #Повєткін, #Белью

Джерело - Fight Hub TV.

Ділліан Вайт занадто великий і сильний для Олександра Повєткіна.

Таку думку висловив колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью.

"Дійсно хороший бій. Я вірю, що Вайт набагато покращив свої навички за останні роки. Думаю, що Повєткін - це великий тест, але також вважаю, що він вже не той боєць, яким був в 2017 і 2018 роках. Думаю, Вайт позбудеться від нього за 8 раундів. Ділліан занадто великий і сильний для Повєткіна", - сказав Белью

Нагадаємо, DAZN покаже бій Вайт - Повєткін.

Раніше повідомлялося, що Вайт після перемоги над Повєткіним буде битися з переможцем бою Ф’юрі – Вайлдер.

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