Лопес зухвало прокоментував угоду з Ломаченком

Володар титулу IBF Теофімо Лопес впевнений у своїй перемозі над чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком.

Про це заявив сам американець.

Лопес зухвало прокоментував укладення угоди, опублікувавши відео, на якому Деміан Лілларда губами каже "Я роблю це дер ** про".

Y’all going to feel me after this.. Fuck you and everybody else! This how I’m coming in October. “I do this shit” @Dame_Lillard #TheTakeover pic.twitter.com/hwjOeLc0fX