Лопес зухвало прокоментував угоду з Ломаченком

Американець у своєму стилі висловився про майбутній бій з українцем

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу IBF Теофімо Лопес впевнений у своїй перемозі над чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком.

Про це заявив сам американець.

Лопес зухвало прокоментував укладення угоди, опублікувавши відео, на якому Деміан Лілларда губами каже "Я роблю це дер ** про".

"Ви все зрозумієте після цього (опублікованого мультимедійний - ред.). Ідіть нах ** все. Ось так я ввійду в жовтень." Я роблю це лайно", - зазначив Лопес.

Y’all going to feel me after this.. Fuck you and everybody else! This how I’m coming in October. “I do this shit” @Dame_Lillard #TheTakeover pic.twitter.com/hwjOeLc0fX — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 13, 2020

Сторони домовилися про поєдинок 17 жовтня в Лас-Вегасі бій відбудеться без глядачів.

Стали відомі гонорари бійців за цей поєдинок.