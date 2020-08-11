Увесь світ хоче побачити як визначиться абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі.

Таку думку висловив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Весь світ хоче побачити бій Ф'юрі проти Джошуа, якщо вони досягнуть результату в поєдинках з Вайлдером і Пулєвим відповідно. Всім байдуже бажання претендента від WBO Усика або претендента від WBC Вайта", - заявив промоутер.