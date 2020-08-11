Джерело - talkSPORT.
Увесь світ хоче побачити як визначиться абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі.
Таку думку висловив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.
"Весь світ хоче побачити бій Ф'юрі проти Джошуа, якщо вони досягнуть результату в поєдинках з Вайлдером і Пулєвим відповідно. Всім байдуже бажання претендента від WBO Усика або претендента від WBC Вайта", - заявив промоутер.
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"Уболівальникам байдуже. Всі хочуть побачити, як визначається абсолютний чемпіон світу. Я думаю, тиск з боку громадськості дозволить цьому бою прорватися", - сказав Арум.
Нагадаємо, Усик може припинити співпрацю з Красюком.