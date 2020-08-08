Олександр Усик зможе провести поєдинок з Ентоні Джошуа в 2021 році, якщо переможе Чісору.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Ейджей збирається боксувати в грудні і не вийде на ринг до червня або липня наступного року. У нас достатньо часу, щоб вписати один з тих місяців обов'язковий захист. Ейджей повинен провести захист пояса проти Олександра Усика, якщо Чісора не переможе його в їх бою", - сказав Гірн.