 Можемо вписати бій Усик - Джошуа на 2021 рік, - Гірн | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: Можемо вписати бій Усик - Джошуа в червень чи липень 2021 року

Сьогодні 18:37 162 0
Ейджей збирається боксувати в грудні і не вийде на ринг до червня або липня наступного року
Гірн: Можемо вписати бій Усик - Джошуа в червень чи липень 2021 року
#Усик, #Гірн, #Джошуа

Джерело - Sky Sports.

Олександр Усик зможе провести поєдинок з Ентоні Джошуа в 2021 році, якщо переможе Чісору.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Ейджей збирається боксувати в грудні і не вийде на ринг до червня або липня наступного року. У нас достатньо часу, щоб вписати один з тих місяців обов'язковий захист. Ейджей повинен провести захист пояса проти Олександра Усика, якщо Чісора не переможе його в їх бою", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Усик може припинити співпрацю з Красюком.

Раніше повідомлялося, що Усик знімається у кліпі відомого репера.

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