Джерело - Sky Sports.
Олександр Усик зможе провести поєдинок з Ентоні Джошуа в 2021 році, якщо переможе Чісору.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Ейджей збирається боксувати в грудні і не вийде на ринг до червня або липня наступного року. У нас достатньо часу, щоб вписати один з тих місяців обов'язковий захист. Ейджей повинен провести захист пояса проти Олександра Усика, якщо Чісора не переможе його в їх бою", - сказав Гірн.
Нагадаємо, Усик може припинити співпрацю з Красюком.
Раніше повідомлялося, що Усик знімається у кліпі відомого репера.