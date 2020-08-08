Британець готовий отримати гроші лише за перемогу

Джерело - iFL TV.

Чемпіон WBO в суперсередній вазі Біллі Джо Сондерс (29-0, 14 КО) впевнений в своїй перемозі над чемпіоном світу в трьох дивізіонах Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

Про це він заявив порталу

"Я скажу ось що - гроші, на які я підписався, притримайте. Клянуся богом, я дав вам їх залишити собі. Якщо Канело захоче приїхати в Англію, я залишу їх у вас і подеруся безкоштовно", - заявив британець.

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"Якщо я виграю, заплатите мені за контрактом, якщо ні - не платите мені. Ось настільки чесним я можу бути. Настільки я впевнений у своїй перемозі", - сказав Сондерс.

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