Арум: Пакьяо - головний кандидат на бій з Кроуфордом

Головним кандидатом на бій з Теренсом Кроуфордом є легендарний філіппінець Менні Пакьяо.

Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Бій Пакьяо з Кроуфордом вимагає великих вкладень. Нам надходили пропозиції з Близького Сходу, але я не знаю, чи залишаться ці пропозиції в силі в цьому році. І я не знаю, чи можна буде там проводити бої з глядачами, це можуть заборонити до тих пір, поки не буде вакцини.

Якщо поєдинок так і не вийде організувати, то ми змушені будемо шукати для Кроуфорда суперника.

Є кілька варіантів: Турман, Портер або цей хлопець ... Угас, кубинець, дуже хороший напівсередньоваговик. Вони з компанії Ела Хеймон, ми з нею добре співпрацюємо. Ну, і нарешті, Келл Брук, керівництво якого майже кожного тижня зв'язується зі мною.

Тобто, головний кандидат - Пакьяо. Наступний варіант - поєдинок з кимось із хлопців Хеймон. І останній - Келл Брук, якщо ми зможемо привезти його в США", - сказав Арум.