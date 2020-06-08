Пакьяо буде балотуватися на посаду президента Філіппін

Відомий боєць планує стати першим в історії чемпіоном світу з боксу, який стане президентом

Джерело - The Sun.

Легендарний філіппінський боксер Менні Пакьяо планує балотуватися на посаду президента своєї країни у 2022 році.

Про це заявив його колишній промоутер Боб Арум.

"Я думаю, що маленький Менні Пакьяо буде першим президентом-боксером, якого ми отримаємо. Я розмовляв з ним, і він сказав: "Боб, я збираюся балотуватися в 2022 році, і коли я виграю, я хочу, щоб ти був на моїй інавгурації", - розповів Арум.

Відзначимо, що Менні не новачок в політиці. У 2009 році він був обраний до нижньої палати Конгресу Філіппін.

Раніше, Мейвезер заявляв, що припиніть переслідувати дідугана Пакьяо.