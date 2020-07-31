Стала відома офіційна дата бою Альварес - Сміт

Джерело - iSport.ua.
У рамках чергового вечора боксу Елейдер Альварес проведе бій проти Джо Сміта-молодшого в напівважкому дивізіоні.
Про це повідомляє пресслужба Top Rank.
Бій відбудеться у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Бійці зійдуться в штаті Невада в суботу, 22 серпня.
Переможець цієї зустрічі буде битися за вакантний титул чемпіона світу WBO проти переможця двобою Умара Саламова і Максима Власова.
Спочатку бій повинен був відбутися на рубежі травня і червня, але через пандемію коронавірусу його довелося відкласти.
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