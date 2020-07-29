Пак’яо може повернутися на ринг

Менні Пак’яо може повернутися в ринг вже в поточному році.

Про це розповів радник легендарного боксера Шон Гіббонс.

"Існує можливість, що Пак’яо битиметься в цьому році, але ви повинні пам'ятати, що багато чого має відбутися. Перш за все, COVID-19 повинен сповільнитися в США або в Саудівській Аравії, звідки у нас були пропозиції.

Ще один нюанс - це графік сенатора. Час Пак’яо для боїв - як правило, липень або січень", - розповів Гіббонс.