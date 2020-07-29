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Пак’яо може повернутися на ринг

Вчора 23:41 975 0
Шон Гіббонс прокоментував повернення Менні Пак’яо
Пак’яо може повернутися на ринг
#Пак’яо

Джерело - sport.ua.

Менні Пак’яо може повернутися в ринг вже в поточному році.

Про це розповів радник легендарного боксера Шон Гіббонс.

"Існує можливість, що Пак’яо битиметься в цьому році, але ви повинні пам'ятати, що багато чого має відбутися. Перш за все, COVID-19 повинен сповільнитися в США або в Саудівській Аравії, звідки у нас були пропозиції.

Ще один нюанс - це графік сенатора. Час Пак’яо для боїв - як правило, липень або січень", - розповів Гіббонс.

Раніше повідомлялося, що Пак’яо є головним кандидатом на наступний бій з Теренсом Кроуфордом.

Нагадаємо, Пакьяо буде балотуватися на посаду президента Філіппін.

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