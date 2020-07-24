Визначились правила бою між Тайсоном та Джонсом

Атлетична комісія штату Каліфорнія озвучила основні правила виставкового матчу з боксу між Майком Тайсоном і Роєм Джонсом-молодшим.

Про це розповів керівник CSAC Енді Фостера.

"Вони можуть порухатися і заробити трохи грошей, але я відразу їм сказав - якщо буде січка, ми зупинимо бій.

Важливо: Названо дату бою легендарного Тайсона і Рой Джонса

Тайсон і Джонс вийдуть на поєдинок без шоломів. У них будуть рукавички по 12 унцій, а ще у нас не буде суддів, так що технічно, переможця не буде, тільки якщо не станеться нокаут. Або хтось із боксерів не зможе продовжувати бій", - розповів Фостер.