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Визначились правила бою між Тайсоном та Джонсом

Сьогодні 15:40 977 0
Енді Фостер прокоментував бій Тайсон - Джонс
Визначились правила бою між Тайсоном та Джонсом
#Тайсон, #Джонс

Джерело - fighttime.ru.

Атлетична комісія штату Каліфорнія озвучила основні правила виставкового матчу з боксу між Майком Тайсоном і Роєм Джонсом-молодшим.

Про це розповів керівник CSAC Енді Фостера.

"Вони можуть порухатися і заробити трохи грошей, але я відразу їм сказав - якщо буде січка, ми зупинимо бій.

Важливо: Названо дату бою легендарного Тайсона і Рой Джонса

Тайсон і Джонс вийдуть на поєдинок без шоломів. У них будуть рукавички по 12 унцій, а ще у нас не буде суддів, так що технічно, переможця не буде, тільки якщо не станеться нокаут. Або хтось із боксерів не зможе продовжувати бій", - розповів Фостер.

Раніше, Джонс відреагував на бій з Тайсоном.

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