Названо дату бою легендарного Тайсона і Рой Джонса

Боксери вже погодили дату поєдинку

Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Майка Тайсона.

Про це повідомляє TMZ.

Бій відбудеться в Каліфорнії 12 вересня. Планується, що він буде восьмираундовим показовий бій. Трансляція буде доступна в соціальній мережі Triller.

Про бій Тайсона і Джонса вперше заговорили 21 липня. Тоді повідомлялося про переговори між Тайсоном і його ймовірним суперником. Незабаром сам Джонс прокоментував ситуацію. За його словами, він не замислюючись прийняв пропозицію побоксувати з колишнім чемпіоном світу у важкій вазі.

В кінці квітня 54-річний Тайсон заявив про бажання повернутися на професійний ринг заради благодійних турнірів. Американець не проводив бої з 2005 року.

Джонс - колишній абсолютний чемпіон світу з боксу. У послужному списку американця 66 перемог (47 - нокаутом). Він завершив професійні виступи в 2018 році.

Раніше, Джонс відреагував на бій з Тайсоном.