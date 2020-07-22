 Джонс відреагував на бій з Тайсоном | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Історія дня. Як найкращого українського арбітра 10 років тому довічно відлучили від футболу
Вчора 10:56 5617 2
Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 37 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 15:23 257
Ребров відхилив пропозицію Динамо
Сьогодні 09:45 3017
Стали відомі преміальні Десни за перемогу над Динамо і Зорею
Сьогодні 08:26 3356
Гравець молодіжної збірної України розповів, як прогорів на ставках
Вчора 22:09 1036
Рафаїлов: Я б не хотів на місці Скрипника залишатися
Вчора 19:40 1957
Ярмоленко влітку може покинути Вест Гем
Вчора 18:25 2198
Динамо не буде вести переговори з Ребровим
Вчора 18:10 1859 1
Скрипник: Ніяких контактів з Динамо не було
Вчора 13:14 1258
WBO відмінила турнір претендентів на пояс Ломаченка
Вчора 11:32 3514
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Баскетбол Гравчиня збірної України пропустить шість місяців через травму 85
15:58 Футбол Сабо назвав причину війни між Росією і Україною 2079 3
15:54 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 24725
15:44 Інше В Україні планують створити Супербол Юніор 288
15:40 Футбол Хомченовський вказав причину успіху Зорі 343
15:29 Футбол Абдула і Монзуль розсудять півфінали плей-оф УПЛ 506
15:26 Бокс Гірн назвав місце та дату наступного бою Джошуа 557
15:23 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 37 туру АПЛ. LIVE 257
15:10 Футбол Будківський спростував інформацію про преміальні за перемогу над Зорею 460
14:55 Футбол Левченко: Скрипник – це один з найкращих варіантів для Динамо 508
14:43 Футбол Манчестер Юнайтед і Лестер можуть зіграти спеціальний плей-оф за Лігу чемпіонів 590
14:25 Футбол Жонатан покинув ФК Львів 683
14:15 ММА Нурмагомедов запропонував Гейджі битися з Мак-Грегором 896
13:56 Бокс Визначилась дата чемпіонського бою Постола 1225
13:46 Футбол Вілью звинуватили у сексуальних домаганнях 1085
13:39 Пряма трансляція Черкащина - Минай: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 220
13:30 Футбол Зоря заборгувала зарплату футболістам за три місяці 1136
13:17 Бокс Джонс відреагував на бій з Тайсоном 1391
13:13 Пряма трансляція Інгулець - Чорноморець: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 210
12:59 Футбол Сассуоло – Мілан 1:2. Огляд матчу 1052
12:46 Футбол Гвардіола обрав нового центрбека для Манчестер Сіті 1525
12:32 Футбол Михайліченко залишилось пройти медогляд перед переходом в Андерлехт 1473
12:24 Блог Володимир Кличко відвідав юних боксерів 482
12:16 Баскетбол Дніпро продовжив контракт із захисником 1298
12:00 Волейбол Українці разом з білорусами створюють Лігу чотирьох 1872

Джонс відреагував на бій з Тайсоном

Сьогодні 13:17 1391 0
Рой Джонс прокоментував бій з Майком Тайсоном
Джонс відреагував на бій з Тайсоном
#Джонс, #Тайсон

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс готовий вийти на бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Майком Тайсоном.

Про це розповів сам боксер.

"Так, це правда, Майк - легенда. Отримати пропозицію вийти з ним на ринг і відмовитися було б божевіллям. Я не збирався повертатися і битися знову, але заради Майка Тайсона я згоден зробити виняток.

Для мене це можливість, яку я не можу відкинути. З усіх охочих вийти з ним на ринг він вибрав мене. А раз він так зробив, то як я можу сказати ні", - сказав Джонс.

Раніше повідомлялося, що Тайсон може зустрітися з колишнім чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях.

Коментарі ()