Джонс відреагував на бій з Тайсоном

Колишній чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс готовий вийти на бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Майком Тайсоном.

Про це розповів сам боксер.

"Так, це правда, Майк - легенда. Отримати пропозицію вийти з ним на ринг і відмовитися було б божевіллям. Я не збирався повертатися і битися знову, але заради Майка Тайсона я згоден зробити виняток.

Для мене це можливість, яку я не можу відкинути. З усіх охочих вийти з ним на ринг він вибрав мене. А раз він так зробив, то як я можу сказати ні", - сказав Джонс.