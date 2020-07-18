Тому що Сміт - чемпіон WBA в другій середній вазі

Джерело - Boxing News 24.

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) може провести поєдинок з Каллумом Смітом (27-0-0, 19КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Знаєте, з ким, на мій погляд, хоче побитися Канело? З Каллумом Смітом. Тому що Сміт - чемпіон WBA в другій середній вазі, перший номер світового рейтингу в цьому дивізіоні, чемпіон за версією The Ring", - розповів промоутер.

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"Ми зі Смітом сподіваємося отримати цей поєдинок. Все залежить від грошей. Ми опинилися в умовах, коли всі прагнуть отримати знижку. Сміт повідомив мені, що готовий отримати менше грошей, ніж хотів 3 місяці тому", - сказав Гірн.

Раніше, Дерев‘янченко отримав пропозицію на бій з Альваресом та Чарло.