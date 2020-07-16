Альварес проведе бій з боксером з п'ятьма поразками

Сумнівний вибір для Канело

Сауль Альварес після тривалих роздумів все-таки визначився з суперником по наступному бою.

Про це повідомляє GlaserBoxing.com.

Зірковий мексиканець 12 вересня поб'ється з Джоном Райдером (28-5, 16 КО).

Вибір суперника з настільки скромним послужним списком пояснюється низьким бюджетом бою. Промоутерам Альвареса через кризу довелося розглядати кандидатури з не найвищими фінансовими запитами.

Бій Альварес – Райдер пройде в рамках другої середньої ваги. Суперник Канело в рейтингу BoxRec в цій ваговій категорії посідає сьоме місце.

Джон Райдер різко підвищив свої акції після бою з Каллумом Смітом (27-0, 19 КО). У листопаді минулого року в Ліверпулі фаворит зміг побити Райдера тільки спірним рішенням суддів.

Раніше, Дерев‘янченко отримав пропозицію на бій з Альваресом та Чарло.