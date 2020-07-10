Сіренко: Кличко може дати хороший бій будь-якому суперваговику

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко з правильною підготовкою може дати хороший бій будь-якому суперваговику.

Про це заявив боксер Владислав Сіренко.

"Думаю, у нього [Кличка] є мета побити рекорд Джорджа Формана. Якщо він себе добре почуває і готовий, чому б і ні? З правильною підготовкою Володимир може дати хороший бій будь-якому суперваговику.

Якщо у Кличка є бажання перемогти і стати чемпіоном світу, то він може підійти до повернення зовсім іншою людиною, ніж ми його бачили на протязі кар'єри", - заявив Сіренко.