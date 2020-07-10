Сіренко: Кличко може дати хороший бій будь-якому суперваговику

Джерело - MixSport.
Колишній чемпіон світу Володимир Кличко з правильною підготовкою може дати хороший бій будь-якому суперваговику.
Про це заявив боксер Владислав Сіренко.
"Думаю, у нього [Кличка] є мета побити рекорд Джорджа Формана. Якщо він себе добре почуває і готовий, чому б і ні? З правильною підготовкою Володимир може дати хороший бій будь-якому суперваговику.
Якщо у Кличка є бажання перемогти і стати чемпіоном світу, то він може підійти до повернення зовсім іншою людиною, ніж ми його бачили на протязі кар'єри", - заявив Сіренко.
Нагадаємо, що Джордж Форман став чемпіоном світу в суперважкій вазі у віці 45 років. Кличко, у свою чергу, завершив кар'єру у віці 41 року.
Раніше, Сіренко відреагував на відхід Гвоздика з боксу.