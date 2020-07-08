Лопеса роздратувала пихатість Ломаченка

Володар поясу IBF Теофімо Лопес не вважає чемпіона WBC, WBA та WBO Василя Ломаченка найсильнішим боксером світу та зневажає його за самовпевненість.

Про це розповів сам американський боксер.

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"Потрібно битися з тими, кого вважають кращими фани, і побити їх. От і все. Люди вважають, що Ломаченко - найкращий в pound-for-pound, але я в це не вірю. Я просто вийду в ринг і покажу, що я правий. З ким би я не бився далі, якщо вони вважають себе кращими з кращих, недоторканними і богами, то я просто вийду в ринг і заткну їх. З огляду на всі свої досягнення Ломаченко може бути таким, яким він є. Але є дещо щодо цього чувака, що мені не подобається особисто. Я просто хочу, щоб це усі почули", - відзначив Лопес.