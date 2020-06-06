 Ніхто не застрахований від наслідків боїв, - Берінчик | Бокс | Champion.com.ua
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Берінчик: Ніхто не застрахований від наслідків боїв

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У Дениса є люди, які дадуть йому ціанистого калію
Берінчик: Ніхто не застрахований від наслідків боїв
#Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Денис Берінчик приховує за веселощами весь страх і всю жуть того, що можуть відбити голову.

Про це він заявив порталу Sport Arena.

"Я приховую за веселощами весь страх і всю жуть того, що можуть відбити голову. Я це приховую за якимись виходами, сміхом, видовищністю. Граємо не за планом, а по накатаному - як піде мастюха, так і буде стелити", - сказав Берінчик.

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"Не побоююся, а просто усвідомлюю, що не в іграшки граю. Крапка. З кожним це може статися, ніхто від цього не застрахований. У мене є люди, які дадуть мені ціаністого калію", - підсумував боксер.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Sportarena.com (@sportarena_com)

Нагадаємо, Берінчик закликав підписати петицію про блокування доступу до порноматеріалів в Україні.

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