Джерело - Чемпіон.
Український боксер Денис Берінчик приховує за веселощами весь страх і всю жуть того, що можуть відбити голову.
Про це він заявив порталу Sport Arena.
"Я приховую за веселощами весь страх і всю жуть того, що можуть відбити голову. Я це приховую за якимись виходами, сміхом, видовищністю. Граємо не за планом, а по накатаному - як піде мастюха, так і буде стелити", - сказав Берінчик.
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"Не побоююся, а просто усвідомлюю, що не в іграшки граю. Крапка. З кожним це може статися, ніхто від цього не застрахований. У мене є люди, які дадуть мені ціаністого калію", - підсумував боксер.
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Нагадаємо, Берінчик закликав підписати петицію про блокування доступу до порноматеріалів в Україні.