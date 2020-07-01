Вайт готується побити Ф'юрі і вже придумав план

Боксер є тимчасовим чемпіоном WBC

Джерело - Sky Sports.

Якщо володар титулу Тайсон Ф'юрі переможе Деонтея Вайлдера, то буде зобов'язаний зустрітися з Вайтом, який вже знає як перемогти Тайсона.

Про це заявив сам Вайт.

"Вайлдер б'є не так сильно, як це розрекламували. Крім того, він не вміє бити в корпус. Вайлдер полює тільки за ударами в голову, а по корпусу бити не вміє. Якби в першому бою з Ф'юрі він частіше бив в корпус, то у Тайсона не було б сил піднятися після того нокдауну в кінці. А Ф'юрі потрібно бити і в голову, і по корпусу. Він реально жорсткий боксер, але я маю намір бити не тільки в голову. Так, він технічний і класний боєць, але я при виході в ринг перетворюся на тварину", - сказав Вайт.

Раніше, Гірн закликав Вайлдера поступитися Вайту боєм проти Ф'юрі.

Нагадаємо, брат Вайлдера звинуватив Ф'юрі в шахрайстві з рукавичками.