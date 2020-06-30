 Гірн закликав Вайлдера поступитися Вайту боєм проти Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн закликав Вайлдера поступитися Вайту боєм проти Ф'юрі

Вчора 23:41 249 0
Промоутер вважає, що мовчання американця дуже підозріле
Гірн закликав Вайлдера поступитися Вайту боєм проти Ф'юрі
#Гірн, #Вайлдер, #Вайт

Джерело - Behind The Gloves.

Мовчання американського суперважковаговика Деонтея Вайлдера останнім часом виглядає дуже підозрілим і може говорити про те, що відносно його бажання провести третій бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі не все так однозначно.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я давно нічого не чув від Діонтея Вайлдера. Чи збирається він взагалі битися з Тайсоном Ф'юрі. Якось він занадто конкретно затих. Якщо він не хоче битися з Ф'юрі, якщо він не готовий, якщо він травмований або незадоволений гонораром, то повинен дозволити Ділліану Вайту зайняти своє місце", - зазначив Гірн.

Дати третього бою Ф'юрі і Вайлдера поки немає.

Раніше, брат Вайлдера звинуватив Ф'юрі в шахрайстві з рукавичками.

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