Брат Вайлдера звинуватив Ф'юрі в шахрайстві з рукавичками

У лютому Деонтей Вайлдернокаутом програв Тайсону Ф'юрі у зв'язку з тим, що у суперника були якісь предмети в рукавичках.

Про це заявив брат Вайлдера Марселлос.

"Доведено лікарем, що у брата вм'ятина в голові через тупий важкий предмет, яку він отримав в останньому бою. Жодна рукавичка, жоден кулак не здатні на таке.

З глузду з'їхати, але це факт. Коли ви на вершині, вони готові піти на все що завгодно, щоб вас звідти скинути. І найстрашніше в тому, що люди з вашої команди підіграють їм у цьому через гроші і заздрості", - заявив Марселлос.