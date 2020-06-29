 Вайт: Ф'юрі продовжує тікати від мене | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ
Вчора 21:21 4602 2
Громов залишить луганську Зорю
Сьогодні 17:40 953
Гомес може замінити Шарана в Олександрії
Сьогодні 14:19 1173 1
УПЛ визнала Гітченка найкращим гравцем 28 туру УПЛ
Сьогодні 13:44 258 1
Рябоконь - найкращий тренер 28 туру УПЛ
Сьогодні 13:30 477
Фенербахче готує трансфер Родрігеса
Сьогодні 12:58 1035
Костюк: Некоректно їхати на змагання у Росію, коли у нас із ними відбуваються бойові дії
Сьогодні 12:27 543
Леоненко: Я хочу щоб Динамо тренував Скрипник
Сьогодні 11:13 828
Карпати цього тижня знімуться з УПЛ - ЗМІ
Сьогодні 10:43 2508
Ворскла та Олімпік не виявили сильнішого у 28 турі УПЛ
Вчора 21:24 352
Блоги
12 років тому збірна Іспанії виграла Євро-2008
12 років тому збірна Іспанії виграла Євро-2008 Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:16 249
Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке
Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:31 632
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
Вчора 20:22 1090
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
Вчора 19:39 1592
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
Вчора 17:29 1114
Легенда мадридського Реала святкує 43-річчя
Легенда мадридського Реала святкує 43-річчя Андрій Твердохліб
27.06.2020 12:19 1150
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні
Легіонер Динамо забив фантастичний гол на тренуванні Андрій Твердохліб
27.06.2020 11:47 9962 1
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч Андрій Твердохліб
26.06.2020 19:50 4542
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили Андрій Твердохліб
26.06.2020 18:37 15442
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру Андрій Твердохліб
26.06.2020 18:06 1904
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:10 Бокс Вайт: Ф'юрі продовжує тікати від мене 217
17:55 Футбол Рух не зміг перемогти Миколаїв у 21 турі Першої ліги 299
17:40 Футбол Громов залишить луганську Зорю 953
17:25 Баскетбол Помер колишній президент ФІБА 542
17:10 Футбол Шахтар розгляне можливість підписати гравця на місце Ісмаїлі 675
16:55 Баскетбол Барселона Пустового зіграє у фіналі чемпіонату Іспанії 516
16:40 Бокс Вайт: У Ф'юрі є вибір - або битися зі мною, або звільнити титул 301
16:25 Футбол Срна має можливість звільнити Каштру з посади наставника Шахтаря 1054
16:10 Футбол Колос хоче почати сезон 2020/21 на новому стадіоні 1002
15:56 Футбол Каштру: У нас є чіткий план щодо Сікана 1243
15:42 Футбол У Барселоні визначили майбутнє Сетьєна 1050
15:29 Футбол Скрипником цікавляться європейські клуби - ЗМІ 1228
15:16 Блог 12 років тому збірна Іспанії виграла Євро-2008 253
15:15 Футбол Вальверде може очолити Валенсію 1067
14:58 Футбол Карпати можуть не дограти УПЛ через брак коштів 1170 1
14:40 Футбол Сабо: У Динамо немає класної команди, немає топових футболістів 1334
14:19 Футбол Гомес може замінити Шарана в Олександрії 1173 1
14:00 Футбол Шаблій стане неофіційним спортдиректором Зорі 1494
13:44 Футбол УПЛ визнала Гітченка найкращим гравцем 28 туру УПЛ 258 1
13:30 Футбол Рябоконь - найкращий тренер 28 туру УПЛ 477
13:16 Футбол Гравцям Карпат повідомили, що матч з Маріуполем не відбудеться 1836
12:58 Футбол Фенербахче готує трансфер Родрігеса 1035
12:43 Футбол Вільярреал - Валенсія 2:0. Огляд матчу 1451
12:31 Блог Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке 635
12:27 Теніс Костюк: Некоректно їхати на змагання у Росію, коли у нас із ними відбуваються бойові дії 543

Вайт: Ф'юрі продовжує тікати від мене

Сьогодні 18:10 217 0
Боксер втомився від того, що Ф'юрі уникає його
Вайт: Ф'юрі продовжує тікати від мене
#Ф'юрі, #Вайт

Джерело - boxingnews24.com.

Чинний чемпіон Тайсон Ф'юрі після поєдинку проти Деонтея Вайлдера знову уникне бою з Ділліаном Вайтом.

Про це заявив сам Вайт.

"Ф'юрі - дорослий мужик. Йому 31 рік. Бийся зі своїм обов'язковим претендентом, тобто зі мною. Раніше він говорив, що буде битися зі мною за "діамантовий" титул, але потім, коли WBC дозволив цей поєдинок, він відмовився.

Зараз Ф'юрі каже, що поб'ється зі мною після перемоги над Вайлдером. Але він знову відхилить цей бій. Ф'юрі продовжує тікати. Він марафонець.

Причина, по якій я ще не чемпіон світу, полягає в тому, що такі труси, як Тайсон Ф'юрі, не хочуть битися зі мною. Ось чому я не чемпіон світу. Такі труси, як він і Уайлдер, не хочуть битися зі мною. Вони продовжують тікати. Тайсон Ф'юрі - у тебе два варіанти: або звільни титул, або бийся зі мною", - сказав Вайт.

Нагадаємо, Ф'юрі назвав сміхотворний гонорар за виставковий бій з Тайсоном.

Раніше Ф'юрі відмовився співпрацювати зі скандальним радником.

Коментарі ()