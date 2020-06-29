Вайт: Ф'юрі продовжує тікати від мене

Чинний чемпіон Тайсон Ф'юрі після поєдинку проти Деонтея Вайлдера знову уникне бою з Ділліаном Вайтом.

Про це заявив сам Вайт.

"Ф'юрі - дорослий мужик. Йому 31 рік. Бийся зі своїм обов'язковим претендентом, тобто зі мною. Раніше він говорив, що буде битися зі мною за "діамантовий" титул, але потім, коли WBC дозволив цей поєдинок, він відмовився.

Зараз Ф'юрі каже, що поб'ється зі мною після перемоги над Вайлдером. Але він знову відхилить цей бій. Ф'юрі продовжує тікати. Він марафонець.

Причина, по якій я ще не чемпіон світу, полягає в тому, що такі труси, як Тайсон Ф'юрі, не хочуть битися зі мною. Ось чому я не чемпіон світу. Такі труси, як він і Уайлдер, не хочуть битися зі мною. Вони продовжують тікати. Тайсон Ф'юрі - у тебе два варіанти: або звільни титул, або бийся зі мною", - сказав Вайт.