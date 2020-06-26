Ф’юрі: Усик стане проблемою для Вайлдера

Тайсон Ф'юрі прокоментував перспективи Олександра Усика у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) зможе протистояти у ринзі Деонтею Вайлдеру (42-1-1, 41 КО).

Про це розповів чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО)

"Вайлдер не втратив свій статус найнебезпечнішого суперважкоатлета. Він може відправити на канвас будь-якого суперника, крім мене. Напевно, проблемою для Вайлдера став би і Олександр Усик. Ми з Усиком - два боксера які зможуть протистояти Вайлдеру в рингу.

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Я - справжній звір, воїн, чемпіон. А з Усиком йому було б важко, тому що Олександр - досвідчений лівша, майстерний боксер. Він був абсолютним чемпіоном і знає, як впоратися з потужними ударами", - відзначив Ф’юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі відмовився співпрацювати зі скандальним радником.